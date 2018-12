‘Ik denk dat hij nog beter kan worden dan Depay, hij heeft alles’

Steven Bergwijn ontwikkelt zich stormachtig bij PSV en maakte in oktober zijn debuut in Oranje. Berry van Aerle en Arnold Bruggink, oud-spelers van de Eindhovenaren, laten zich in onderstaande video lovend uit over de ontwikkeling van de 21-jarige vleugelaanvaller. "Bergwijn zal de Eredivisie binnenkort ontgroeid zijn."