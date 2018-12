Eerste derby sinds 2002 leidt tot ‘grootste politie-operatie in tien jaar’

Port Vale nam het dinsdagavond in de Football League Trophy op tegen de Stoke City Onder-21. Het was de eerste keer sinds 2002 dat beide clubs uit Stoke-on-Trent elkaar in een officiële wedstrijd troffen. De Potteries-derby is voor de politie van Staffordshire de ‘grootste voetbaloperatie van de afgelopen tien jaar’ geweest, zo laat men in een verklaring weten.

Ruim vierduizend supporters van Stoke City waren op Vale Park aanwezig om de beloften van the Potters te steunen. Er moesten meer dan 150 politie-agenten aan te pas komen om de orde te bewaren. Dit lukte maar mondjesmaat en Wayne Jones spreekt namens de politie van een ‘shockerende mate van vijandigheid’. “Er is walgelijk gedrag vertoond door een deel van de fans”, laat Jones weten aan de BBC.

Hij zegt dat de politie onderzoek zal doen naar de daders van de onlusten, onder meer op basis van camerabeelden. Op een filmpje op social media is te zien hoe het toilet in het uitvak is achtergelaten door de fans van Stoke City. Alle ramen zijn stukgeslagen, terwijl er van de toiletten weinig meer over is. Er zijn totaal elf mensen opgepakt, onder meer voor geweldpleging en verstoring van de openbare orde.

Port Vale wist het treffen met 4-0 te winnen, dankzij treffers van Tom Pope, Cristian Montaño (tweemaal) en Luke Hannant. The Valiants komen normaal uit in de League Two, terwijl Stoke City sinds dit seizoen actief is in de Championship. Beide clubs troffen elkaar in 2002 voor de laatste keer in een officiële wedstrijd, toen zowel Port Vale als Stoke City nog actief was op het derde niveau van het Engelse voetbal.