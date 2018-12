Bayern München ving bot in China: ‘Fabio vertelde dat hij me niet liet gaan’

Axel Witsel maakte afgelopen zomer de overstap van het Chinese Tianjin Quanjian naar Borussia Dortmund. Het had niet veel gescheeld, of de Belgische middenvelder was al eerder in de Bundesliga terechtgekomen. Bayern München ondernam een jaar eerder een poging om Witsel over te nemen van Tianjin Quanjian, maar slaagde daar niet in.

“Ik speelde toen pas een halfjaar in China. Meneer Ancelotti nam contact op met Fabio Cannavaro, mijn toenmalige trainer. Fabio vertelde hem redelijk snel dat hij me niet zou laten gaan, waardoor het boek gesloten was”, zegt Witsel in gesprek met BILD. In 2011 werd de middenvelder al eens in verband gebracht met een overstap naar Schalke 04. “Dat heb ik ook gehoord, maar ik kan je verzekeren: er is destijds geen contact geweest.”

“Ik voelde nu dat Dortmund de juiste keuze is. Vanaf het begin wist ik dat ik de kwaliteiten had om hier mijn steentje te kunnen bijdragen. Desondanks was Dortmund een uitdaging voor me, die ik graag wilde accepteren”, gaat de middenvelder verder. Na 13 wedstrijden gaat Borussia Dortmund aan de leiding in de Bundesliga met 33 punten en heeft men een ruime voorsprong op de achtervolgers. “We zullen er alles aan doen om de hegemonie van Bayern te doorbreken, geloof me.”

“Misschien klinkt het afgezaagd, maar het heeft geen zin om te zeggen dat de titel dit seizoen het doel is. Het seizoen duurt nog enorm lang, dus we denken van wedstrijd tot wedstrijd”, besluit Witsel, die dit seizoen tot dusver twintig wedstrijden in dienst van die Borussen speelde. Voor Borussia Dortmund staat komende zaterdag de derby tegen Schalke 04 op het programma, in Gelsenkirchen.