‘De overwinning van Modric zal voor Ronaldo een motivatie zijn’

Luka Modric ging er maandagavond op het gala in Parijs met de Ballon d’Or vandoor. Cristiano Ronaldo eindigde in de verkiezing van France Football als tweede, terwijl Antoine Griezmann derde werd. Massimiliano Allegri, bij Juventus de trainer van de Portugees, denkt dat deze uitslag Ronaldo alleen maar zal motiveren.

“De zege van Modric zal voor Ronaldo een motivatie zijn, omdat hij alleen maar beter zal gaan presteren en zijn zesde Ballon d’Or gaat winnen. Hij is een voorbeeld voor alle voetballers. Zelfs met al het succes dat hij al heeft gehad en op 33-jarige leeftijd, let hij nog op ieder detail. Zijn talent is niet de enige reden dat hij zich weet te handhaven op het allerhoogste niveau”, tekenen verschillende Italiaanse media op uit de mond van Allegri.

“Hij is een vriendelijke gozer, die goed in de groep past bij Juventus. Bovendien is de mate van professionaliteit sinds zijn komst toegenomen, ook al was dat altijd al aanwezig bij deze club”, vervolgt de oefenmeester van la Vecchia Signora. Voor Juventus staat komende vrijdag een ontmoeting met Internazionale op het programma. “Dat zal een geweldig duel worden. We zullen in mei wel zien of deze wedstrijd beslissend is geweest voor de landstitel.”