‘Man van 45 miljoen’ piekert niet over vertrek: ‘Dat heb ik nooit gezegd’

Fabinho werd afgelopen zomer voor 45 miljoen euro door Liverpool overgenomen van AS Monaco. De 25-jarige middenvelder kent tot dusver een moeizame start in Engeland en kan nog niet altijd rekenen op een basisplaats. Om die reden werd hij reeds in verband gebracht met een vertrek bij the Reds, maar dat is volgens Fabinho niet aan de orde.

“Er is mij verteld dat zoiets de ronde deed in de media. Ik heb nooit gezegd dat ik wil vertrekken bij Liverpool. Voordat ik hier kwam, wist ik dat ik geduld moest hebben en mijn kans moest afwachten. Ik ben gelukkig bij Liverpool en peins er niet over om te vertrekken”, zegt Fabinho in gesprek met UOL Esporte. De middenvelder speelde dit seizoen tot dusver tien wedstrijden in alle competities, waarvan zes als basisspeler.

“Jürgen Klopp heeft me geen uitleg gegeven waarom ik niet in de basis sta. Maar we hebben gesproken op de training, dus ik zal keihard blijven werken en nederig blijven”, vervolgt de Braziliaan. “Ik ga niet zeuren of huilen. Ik probeer hard te blijven werken, want op die manier blijven de kansen komen. Nu wil ik mijn aantal wedstrijden zo snel mogelijk verder uitbreiden.”