‘Selectie plaatst vraagtekens bij trainingsmethoden en tactische keuzes Pusic’

Na de 2-5 nederlaag tegen Jong Ajax is de druk op Marino Pusic verder toegenomen. Niet alleen de achterban van FC Twente laat zich steeds kritischer uit over het functioneren van de oefenmeester. Volgens De Telegraaf plaatst ook de spelersgroep ‘vraagtekens bij de trainingsmethoden en tactische keuzes van de hoofdtrainer’.

De forse verliespartij tegen de Amsterdamse beloften kwam in Enschede hard aan, temeer omdat het de laatste weken niet heel overtuigend draait. Van de laatste vier wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, werd er slechts één gewonnen. In de eerste zestien duels verspeelde FC Twente tot dusver zeven keer punten. De vijfde plaats, met 29 punten uit 16 wedstrijden, kan als lichtelijk teleurstellend worden ervaren.

Vanwege de penibele financiële situatie is het FC Twente er alles aan gelegen om zo spoedig mogelijk terug te keren in de Eredivisie. De achterstand op koploper FC Den Bosch bedraagt momenteel vier punten. Binnen de selectie van de Tukkers zouden er vraagtekens zijn bij de werkwijze van Pusic, die sinds maart aan het roer staat in De Grolsch Veste. Hij nam destijds in eerste instantie op interim-basis het stokje over van Gertjan Verbeek.

Pusic kon echter niet voorkomen dat FC Twente degradeerde uit de Eredivisie. Het was lang onduidelijk of hij in het zadel zou blijven, maar uiteindelijk kreeg hij kort voor de start van de voorbereiding te horen dat hij mocht aanblijven. Het duurde vervolgens relatief lang voordat de selectie van FC Twente vorm kreeg. Voorlopig is het de oefenmeester nog niet gelukt om zijn elftal soepel te laten draaien. Voor FC Twente wacht komende vrijdag een uitwedstrijd tegen FC Volendam.