‘Vechtpartij Carrasco in China uit de wereld na vergoeding van 175.000 euro’

Yannick Carrasco raakte onlangs in opspraak in China. De Belgische aanvaller kreeg het op de training van zijn club Dalian Yifang aan de stok met ploeggenoot Jin Pengxiang en sloeg hem een gebroken neus. Volgens verschillende Chinese media heeft Carrasco nu een bedrag van 175.000 euro neergeteld, waarmee het incident uit de wereld is.

In augustus vond het incident op de training van Dalian Yifang plaats. Carrasco bood zijn ploeggenoot in eerste instantie een schadevergoeding van tienduizend euro, maar dat weigerde de Chinese verdediger. Hij spande een rechtszaak aan tegen de Belgisch international en als gevolg daarvan werd zijn paspoort voorlopig afgenomen. Daardoor kon Carrasco China niet uit en moest hij de interlands tegen IJsland en Zwitserland (2-0 overwinning en 5-2 nederlaag) aan zich voorbij laten gaan.

Dalian Yifang publiceerde vervolgens een video waarin Carrasco zijn excuses maakte. “Het gebeurde tijdens een training, toen het na een duel tot een klein opstootje kwam. Dat leidde tot de neusblessure van Jin Pengxiang. Ik wil me verontschuldigen bij hem. In het voetbal, vooral bij trainingen, kunnen zulke dingen gebeuren. Ik vind hem een sterke speler en heel goed persoon. Hopelijk herstelt hij snel.”

Pengxiang wilde naast een medische schadevergoeding ook geld zien voor de tijd die hij moest missen door zijn gebroken neus. Met de schadevergoeding van 1,2 miljoen renminbi, omgerekend 175.000 euro, lijkt het incident uit de lucht te zijn. Dinsdag verscheen een foto waarop Carrasco en Pengxiang gebroederlijk poseren. Door een zege op de laatste speeldag wist Dalian Yifang zich te handhaven in de Chinese Super League.