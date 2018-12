‘Over twee à drie jaar kunnen we hem met Ronaldo vergelijken’

Kylian Mbappé is zonder meer het grootste talent van het Franse voetbal én waarschijnlijk de meest veelbelovende tienervoetballer ter wereld. De negentienjarige aanvaller van Paris Saint-Germain heeft in zijn spel veel weg van Ronaldo en Thierry Henry, zo oordeelt Youri Djorkaeff. De oud-middenvelder speelde in zijn actieve loopbaan met beiden in één elftal.

“Ik heb met geweldige spitsen gespeeld”, vertelt Djorkaeff, winnaar van het WK van 1998 in Frankrijk, in gesprek met Franse media. “En ik denk dat Mbappé nu veel weg heeft van Henry, omdat ze dezelfde snelheid hebben. Ronaldo nam de bal mee, draaide, dribbelde, met zijn snelheid, met zijn kwaliteiten. Mbappé heeft beweging nodig, net als Henry.”

“Ronaldo speelde als nummer negen, terwijl Mbappé iets meer aan de zijkant speelt. Net als Henry destijds. Ik denk dat Mbappé uiteindelijk als nummer negen gaat spelen en dat we hem over twee à drie jaar met Ronaldo kunnen vergelijken.” Mbappé is weliswaar nog een tiener, maar in de recente verkiezing van de Ballon d’Or eindigde hij op een verdienstelijke vierde stek.

Mbappé had afgelopen zomer een groot aandeel in de verovering van het WK met Frankrijk. De aanvaller staat dit seizoen al op veertien doelpunten in vijftien officiële duels voor PSG. Hij is de jongste speler met minimaal veertig doelpunten in de Ligue 1 in bijna vijftig jaar tijd.