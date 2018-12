Guardiola vol vertrouwen: ‘Als er iets verkeerd is, zullen ze dat ons vertellen’

Afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat Manchester City mogelijk uitgesloten wordt van deelname aan Europees voetbal, wegens gesjoemel met sponsorinkomsten. Josep Guardiola maakt zich voorlopig geen zorgen over de situatie en gaat er vanuit dat er spoedig duidelijkheid komt, zo vertelt hij verschillende Engelse media.

“De UEFA doet wat ze moeten doen. Als ze iets gevonden hebben, zal de club dat in een statement laten weten. Daar houd ik van, omdat iedereen dan weet hoe het afloopt. Als er iets goed gaat, zullen we dat horen. Als er iets niet goed is, zullen we dat ook horen. Ik heb veel vertrouwen in mijn club, onze organisatie, en als er iets verkeerd is, zullen ze dat ons vertellen”, zegt Guardiola na afloop van de met 1-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Watford.

In de laatste minuten kwam Manchester City nog in de problemen op Vicarage Road. “Er had inderdaad van alles kunnen gebeuren, maar we speelden 65 tot 70 minuten top. We waren agressief en kregen de nodige kansen”, vervolgt de Spanjaard. “Dat is voetbal: je weet dat je het lastig kan krijgen in een uitwedstrijd, zeker als je het duel niet definitief beslist. Maar goed, driekwart van de wedstrijd was goed.”

“Je mag alleen nooit vergeten te voetballen. Tot de laatste seconde, als de scheidsrechter bepaalt dat we naar huis mogen, moet je blijven gaan. We hebben in de kleedkamer gesproken over de slotfase en proberen de lessen daarvan mee te nemen. In dit proces moeten we zorgen dat we het weten te verbeteren”, besluit Guardiola. De Spanjaard ruimde dinsdagavond een basisplaats in voor Vincent Kompany.

“Het was een ouderwetse Premier League-wedstrijd. Nadat ze scoorden, kwamen de lange ballen en verschenen de fysieke mannen voorin. We verdienen de complimenten voor het feit dat we overeind zijn gebleven”, zegt de Belgische verdediger tegenover BT Sport. “Ik denk dat we de focus nooit verliezen. We krijgen de kansen om op 0-3 te komen, maar er kan van alles gebeuren. Het is niet mogelijk om in iedere wedstrijd fantasy football te spelen.”