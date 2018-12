‘Ik zeg zelfs: zet Matthijs de Ligt een keer op ‘6’ op het middenveld’

Geen andere Eredivisie-verdediger maakte de afgelopen drie maanden minder overtredingen dan Matthijs de Ligt, zo vond het Algemeen Dagblad uit. De verdediger van Ajax beging slechts twee overtredingen en werd dit seizoen zelfs maar één teruggefloten op zijn eigen helft. Arie Haan kijkt met meer dan gemiddelde interesse naar de ontwikkeling van de Oranje-international.

“Toen hij twee jaar geleden doorkwam, dacht ik nog: wat heeft die vent een zware benen. Toen was hij ook nog niet zo wendbaar als nu. Het is nu echt fantastisch om naar hem te kijken”, vertelt de oud-international woensdag in het dagblad. De Ligt werkt intensief samen met oud-atleet Troy Douglas, die in dienst bij Ajax is, om sneller en wendbaarder te worden.

“Dat zie je nu ook echt terug in zijn spel. Het is natuurlijk geen toeval dat die jongen zo weinig overtredingen nodig heeft. Zijn timing is perfect, vooral omdat zijn lichaam beter in balans is dan het was”, benadrukt Haan, die De Ligt ook een slimme verdediger vindt. Hij ‘kleunt’ erin als hij zeker weet dat de bal erbij zit en vertrouwt meer op zijn snelheid, ziet de voormalig defensieve middenvelder. “Oftewel: hij weet dat hij zichzelf nog kan compenseren. Dan hoef je ook geen overtreding te maken.”

Gery Vink kent De Ligt goed uit hun gezamenlijke periode bij Ajax. De voormalig jeugdtrainer van de Amsterdamse club ziet hoe De Ligt net als in de jeugd zijn eigen grenzen verlegt, ook omdat Ajax al maanden goed speelt. De assistent-trainer van Willem II was onder de indruk van de manier waarop De Ligt afgelopen zondag tegen ADO Den Haag (5-1) enkele malen inschoof. “Ik zou zelfs zeggen: zet hem een keer op '6' op het middenveld. Zodat hij nog meer allround kan worden.” Vink ontkent dat De Ligt dan gekke dingen zou gaan doen. “Hij zal geen onnodige risico's nemen onder het mom van zichzelf uitdagen. Hij is juist een teamspeler en erg taakbewust.”