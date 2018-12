Vitesse en PSV werken niet mee aan reddingsplan van NAC Breda

Het is niet makkelijk voor NAC Breda om kwalitatief sterke spelers naar Breda te lokken. Volgens de woensdageditie van BN/DeStem heeft de hekkensluiter van de Eredivisie serieus geïnformeerd naar de voorwaarden om eventueel Bart Ramselaar en Thomas Bruns in de winterse transferperiode te halen, maar kreeg de club in beide gevallen nul op het rekest.

NAC is onder meer op zoek naar ‘een nieuwe Manu Garcia’, een creatieve middenvelder met scorend vermogen die het spel een impuls kan geven. PSV wil weliswaar medewerking verlenen aan een winters vertrek van Ramselaar, maar niet op huurbasis. De middenvelder werd medio 2016 immers voor ruim vier miljoen euro aangetrokken en zijn contract loopt nog maar iets meer dan anderhalf jaar door.

Ramselaar zou bovendien een voorkeur voor het buitenland hebben om zijn carrière te vervolgen. Bruns denkt er naar verluidt net zo over. De middenvelder komt bij Vitesse amper verder dan de reservebank en voelt op dit moment weinig voor een binnenlandse transfer. Ook Vitesse verlangt een flink bedrag, daar de samenwerking pas medio 2021 afloopt. Bruns wilde afgelopen zomer al weg uit Arnhem, maar de club verleende destijds geen medewerking. In zijn laatste vier Eredivisie-duels speelde hij in totaal 29 minuten.

Het technisch hart van NAC werkt achter de schermen aan een reddingsplan en dat blijkt een loodzware klus voor adviseur Pierre van Hooijdonk en consorten. Volgens de regionale krant is er een half miljoen euro beschikbaar en wil men tenminste een aantal versterkingen op 5 januari mee te laten gaan op trainingskamp naar Spanje. NAC verzamelde tot dusver slechts acht punten en verloor elk van de laatste drie duels in de Eredivisie.