PSV wil naar biedingen op drietal met weinig perspectief luisteren

PSV is bereid om komende maand enkele spelers met weinig perspectief op speeltijd te laten gaan, zo schrijft het Eindhovens Dagblad woensdag. Volgens de regionale krant komen in ieder geval drie voetballers in aanmerking voor een winters vertrek uit Eindhoven: Nicolas Isimat-Mirin, Bart Ramselaar en Ramon-Pascal Lundqvist.

Isimat-Mirin miste in de eerste seizoenshelft van 2017/18 geen enkele seconde in de Eredivisie. Hoe anders is de situatie nu: de 27-jarige verdediger kwam in competitieverband niet één keer in actie en mocht alleen in de toernooien om de Champions League en KNVB Beker in totaal vijfmaal aantreden. Als er in de bezetting niks verandert, is PSV bereid om mee te denken bij een overgang, zonder de hoofdprijs te vragen. De Fransman heeft immers een aflopend contract.

Voor Ramselaar, 22 jaar, hoopt PSV wél een goed bedrag te vangen: de middenvelder kwam medio 2016 voor dik vier miljoen euro over van FC Utrecht. Afgelopen seizoen kwam hij in 31 van de 34 Eredivisie-duels in actie, maar dit seizoen deed Mark van Bommel slechts 25 minuten beroep op hem. Het contract van Ramselaar loopt in de zomer van 2020 af.

De een jaar jongere Lundqvist is weliswaar basisspeler van Jong PSV, maar hij heeft nu geen uitzicht op speelminuten in de hoofdmacht. Ook zijn contract loopt af en bij een goed bod kan de Zweedse middenvelder in principe weg. Behoudens bij niet te weigeren biedingen, vertrekt er volgens de regionale krant niemand van de kern uit de A-selectie. PSV moet nog nader bepalen welke talenten eventueel voor verhuur aan een Eredivisie-club in aanmerking kunnen komen.