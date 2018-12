Werk aan de winkel voor Marcel Brands: ‘Het is ook aan Barcelona’

Everton staat welwillend tegenover een langer verblijf van André Gomes, maar weet ook dat de kans bestaat dat de middenvelder uiteindelijk maar een seizoen op Goodison Park blijft. De 25-jarige Portugees international kwam afgelopen zomer op huurbasis én zonder optie tot koop over van Barcelona, voor een bedrag van 2,25 miljoen euro. Een definitieve deal was niet aan de orde in verband met eerdere deals rondom Lucas Digne en Yerry Mina.

Gomes liep in de voorbereiding een blessure op, maar is sinds zijn debuut op 21 oktober tot een belangrijke speler voor zijn landgenoot Marco Silva uitgegroeid. Na zes duels in de Premier League voelt Everton er veel voor om een definitieve samenwerking aan te gaan, al zal technisch manager Marcel Brands dan wel een krachttoer moeten leveren. “We hebben geen optie tot koop. Drie partijen bepalen een deal: wij, André en Barcelona. We moeten het stap voor stap bekijken en op het juiste moment”, oordeelt Marco Silva.

“Onze eigenaar en het bestuur zullen het juiste moment vinden om iets te doen en zullen er alles aan doen om het te bewerkstelligen. Maar het is niet een beslissing waar alleen wij over gaan. Als dat wel zo zou zijn geweest, zouden we sneller te werk gaan. Het is onmogelijk om nog meer tevreden te zijn over André dan we nu al zijn”, benadrukt de manager van the Toffees, die momenteel een zevende plaats in de Premier League innemen en woensdagavond tegen Newcastle United spelen.

Gomes maakte medio 2016 voor 35 miljoen euro de overstap van Valencia naar Barcelona, exclusief maximaal twintig miljoen euro aan bonussen. Hoewel hij in zijn eerste twee jaren tot 78 duels voor de Spanjaarden kwam, had hij moeite om aan de torenhoge verwachtingen te voldoen. Gomes voelt naar verluidt weinig voor een terugkeer naar het Camp Nou, terwijl Barcelona een zo groot mogelijk deel van de transfersom terug zal willen verdienen.

“Alles wat hij doet, hoe hij presteert, hoe hij geniet, hoe hij zich heeft geïntegreerd in de kleedkamer als persoon en als professional, is kwaliteit", benadrukt de oefenmeester. "Alles wat we kunnen doen om een kwaliteitsspeler als André aan te trekken, zou echt belangrijk voor ons zijn.” Silva wil zijn landgenoot niet onder druk zetten. “Ik wil dat hij vrijuit voetbalt en geniet. André is een goede jongen en hij zal een beslissing nemen. Maar het is ook aan Barcelona.”