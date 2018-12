‘Ik weet dat er elke week contact is tussen Chelsea en zijn zaakwaarnemer’

Maurizio Sarri beschouwt een eventuele contractverlenging van Eden Hazard als dé topprioriteit voor Chelsea. De Premier League-club wil van de 27-jarige aanvaller annex Belgisch international, die nog tot de zomer van 2020 onder contract staat, met een nieuwe overeenkomst voor vijf seizoenen en een weeksalaris van 335.000 euro de absolute grootverdiener maken. Het wachten is echter nog altijd op het jawoord van Hazard.

Hazard heeft altijd openlijk laten weten dat een overgang naar Real Madrid een droom zou zijn. Een zomerse transfer naar het Santiago Bernabéu, een jaar voor het aflopen van zijn contract, weigerde hij onlangs zelfs uit te sluiten. “Natuurlijk wil ik dat Eden hier is”, stelde Sarri in gesprek met Engelse media. “Maar ik wil hem alleen hier hebben als hij hier ook wil blijven. Ik weet dat er elke week contact is tussen Chelsea en zijn zaakwaarnemer.”

“De club zal mij onmiddellijk bellen als er nieuws is”, verzekerde de manager van Chelsea, dat in de voorbije weken de contracten van N’Golo Kanté en César Azpilicueta openbrak. “Jullie weten heel goed dat Eden zeer belangrijk voor ons is, net als elke speciale speler. Hij is belangrijk voor zijn club. Chelsea is bereid om meteen een contract te ondertekenen, maar het is aan hem om te bepalen of hij wil verlengen of niet.”

Chelsea werkt achter de schermen ook aan mogelijke nieuwe deals voor Cesc Fàbregas en David Luiz. Spelers die ouder zijn dan dertig jaar komen bij de Londenaren echter alleen in aanmerking voor een contractverlenging van maximaal twaalf maanden, terwijl het tweetal juist uit is op een meerjarig contract. Als het aan de club ligt, ondertekenen ook Antonio Rudiger en Callum Hudson-Odoi binnen afzienbare tijd een nieuwe verbintenis.