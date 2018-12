City boekt ondanks moeizaam slot zevende competitiezege op rij

Manchester City heeft op bezoek bij Watford de zevende competitiezege op rij geboekt. Dankzij treffers van Leroy Sané en Riyad Mahrez was de nog ongeslagen koploper van de Premier League met 1-2 te sterk voor the Hornets. Zo ligt de druk weer bij naaste achtervolger Liverpool, dat woensdagavond op bezoek gaat bij Burnley en de achterstand dan weer kan terugbrengen tot twee punten.

The Citizens wonnen afgelopen zaterdag met 3-1 van Bournemouth. Manager Josep Guardiola voerde de nodige wijzigingen door in zijn basiself. De Spanjaard hield met Danilo, Nicolás Otamendi, Aymeric Laporte en Oleksandr Zinchenko zijn hele defensie van afgelopen weekend op de bank, ten koste van Kyle Walker, John Stones, Vincent Kompany en Fabian Delph. Ook Ilkay Gundogan en Raheem Sterling verschenen op Vicarage Road niet aan de aftrap, waardoor David Silva en Mahrez in de basiself begonnen.

Abdoulaye Doucouré werkt de aansluitingstreffer over de lijn.

De eerste kans was voor de thuisploeg, via Roberto Pereyra. Na de mogelijkheid voor Watford nam Manchester City het heft in handen. The Hornets hadden het aan doelman Ben Foster te danken dat de bezoekers niet binnen het half uur via Sané of Mahrez op voorsprong kwamen. Aan de andere kant voorkwam Ederson namens Manchester City een doelpunt van Watford-aanvoerder Troy Deeney. De thuisploeg moest vervolgens nog voor rust een tegentreffer incasseren.

Mahrez trok de bal gevaarlijk voor, waar David Silva in eerste instantie van dichtbij op Foster stuitte. De bal kwam terug bij de Algerijn, die het leer andermaal voor het doel trok en Sané met de borst de openingstreffer zag aantekenen. Vlak na rust gooide Manchester City het duel in het slot. Na een vlotlopende aanval bediende Gabriel Jesus Mahrez, die Foster met een schuiver wist te verschalken. Via Gabriel Jesus had Manchester City al snel de score verder kunnen uitbreiden, maar de Braziliaan faalde in kansrijke positie.

Manchester City nam gas terug en leek de wedstrijd op het gemak te kunnen uitspelen. Vijf minuten voor tijd kwam de ploeg van Guardiola toch nog in de problemen, toen Abdoulaye Doucouré na een rommelige situatie de bal over de lijn wist te werken en de aansluitingstreffer op het scorebord bracht. Deeney kreeg vervolgens een kopkans op de gelijkmaker, maar wist Ederson niet in gevaar te brengen. Guardiola bracht in de laatste minuten met Laporte een verdediger in het veld ten koste van Gabriel Jesus. Met de versterkte defensie wist Manchester City de zege in de slotfase over de streep te trekken.