Lof voor ‘weloverwogen stap’ van Kluivert: ‘Hij speelt steeds meer’

Justin Kluivert was maandagavond present op het Ballon d’Or-gala in Parijs. De vleugelaanvaller van AS Roma eindigde in de verkiezing voor de Raymond Kopa Trofee, voor de beste speler onder de 21 jaar, als derde, achter Christian Pulisic en winnaar Kylian Mbappé. Erwin van de Looi, bondscoach van Jong Oranje, noemt dit een teken dat Kluivert op de goede weg is.

“Hij weet zelf ook dat hij talent heeft, maar dat zegt niet alles. In de top moet je het elke week laten zien en hij is onderweg. Echt een liefhebber, hij gaat er vol voor”, zegt Van de Looi in gesprek met het Algemeen Dagblad. Kluivert verruilde Ajax afgelopen zomer voor een dienstverband bij AS Roma. “Een weloverwogen stap. Ook niet de weg van de minste weerstand, maar hij werkt er hard aan. Dat is hartstikke positief.”

Bij de meest recente interland van Jong Oranje droeg Kluivert de aanvoerdersband. “Hij speelt steeds meer. Dat geeft motivatie, want er komt veel op hem af in Rome. Wennen kost tijd. Ook op het veld. In Italië wordt meer gevraagd dan aanvallen. Je moet verdedigend werk verrichten, anders zit je bij de trainer op de bank”, stelt de keuzeheer van Jong Oranje. "Hij kan scoren, is tweebenig en is ongelooflijk snel. Het gaat erom hoe hij dat gaat inzetten.”

“Hij heeft de bereidheid, ik hoop dat hij zijn top gaat halen. De uitverkiezing deze week is daarin een mooie aanmoediging”, besluit Van de Looi. Kluivert speelde tot dusver twaalf wedstrijden in het shirt van AS Roma, waarin hij voor één doelpunt en één assist zorgde. De negentienjarige vleugelaanvaller stond tot dusver vijf keer aan de aftrap bij de Romeinen.