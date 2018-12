Dinsdag, 4 December 2018

Pérez wil Ronaldo en Messi samenbrengen

Scouts van Real Madrid waren zondag aanwezig bij het duel tussen AS Roma en Internazionale. Doel van het bezoek zouden Kostas Manolas van de Romeinen en Mauro Icardi van i Nerazzurri geweest zijn. (Diverse Italiaanse media)

Na Manchester City is ook Liverpool geïnteresseerd in de diensten van Houssem Aouar. De Engelse grootmachten zullen behoorlijk diep in de buidel moeten tasten, omdat zijn contract bij Olympique Lyon nog tot 2023 loopt. (Téléfoot)

Als het aan Florentino Pérez ligt, zullen Cristiano Ronaldo en Lionel Messi zondag samen naar de finale van de Copa Libertadores kijken. De voorzitter van Real Madrid heeft hen beiden uitgenodigd in de presidentiële box van het Santiago Bernabéu. (AS)

Jack Clarke heeft zich in de Championship razendsnel in de kijker gespeeld. De jonge vleugelaanvaller van Leeds United heeft de aandacht van Manchester City getrokken, dat spoedig een aanbod wil uitbrengen. (The Sun)

Tianjin Quanjian gaat andermaal een poging ondernemen om Diego Costa naar China te lokken. Met een lucratief aanbod moet de spits worden overgehaald om Atlético Madrid te verruilen voor China. (RMC Sport)