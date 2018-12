‘We feliciteren Modric, maar de vijfde plaats voor Messi is absurd’

Tijdens de Ballon d’Or-verkiezing eindigde Lionel Messi op de vijfde plaats. Luka Modric ging er maandagavond met de prijs van France Football vandoor, terwijl Cristiano Ronaldo als tweede en Antoine Griezmann als derde eindigden. Ernesto Valverde noemt de uitslag van de verkiezing ‘absurd’.

“Het is niet aan ons om de legitimiteit van deze prijs te verantwoorden, wij hoeven het niet uit te leggen. Iedereen heeft hier zijn eigen mening over. We feliciteren Modric met de overwinning, maar de vijfde plaats voor Messi is absurd”, tekent Marca op uit de mond van Valverde tijdens de persconferentie in aanloop naar het bekerduel met Cultural Leonesa van woensdagavond. “We willen dit duel uiteraard winnen, het moet een startpunt vormen. Dit soort wedstrijden zijn lastig, omdat zij eigenlijk niets te verliezen hebben.”

“De uitwedstrijd was ook lastig, vooral vanwege de intensiteit. We verwachten woensdag hetzelfde en we hebben daar een antwoord op. Het mag duidelijk zijn: we mogen geen fout maken”, vervolgt de oefenmeester van de Catalanen, die de heenwedstrijd met 0-1 wisten te winnen. “Wij weten dat we wat we dit seizoen wat stabieler moeten worden. Het gaat dit seizoen bij vlagen wat moeizamer in LaLiga, vooral in uitwedstrijden.”

“Ik zal woensdag wat wijzigingen doorvoeren en verschillende spelers zullen een kans krijgen. Ik ben benieuwd naar wat zij gaan laten zien. Dat neemt niet weg dat we moeten winnen, dat mogen we niet vergeten”, besluit Valverde. Barcelona won afgelopen weekeinde in LaLiga met 2-0 van Villarreal. Na het bekerduel met Cultural Leonesa, dat woensdagavond om 21.30 uur begint, staat komende zaterdag de uitwedstrijd tegen Espanyol op het programma.