Clubs in Eerste Divisie krijgen zelf heft in handen tijdens interlandperiode

Clubs in de Keuken Kampioen Divisie mogen voortaan zelf beslissen of ze in actie willen komen in een interlandperiode, zo weet het Algemeen Dagblad te melden. Voor enkele clubs zorgen de speelrondes tijdens interlandperiodes voor de nodige personele problemen, omdat ze spelers moeten missen wegens interlandverplichtingen.

Met name NEC en Sparta Rotterdam waren een uitgesproken tegenstander van competitievoetbal tijdens de interlandperiode. Daarnaast ontstond er eerder dit seizoen een conflict tussen de KNVB en FC Twente over de vrijgave van Joël Drommel, die zich terugtrok uit de selectie van Jong Oranje om ‘gewoon’ in de Keuken Kampioen Divisie te spelen en vervolgens geschorst werd. Als clubs niet tijdens de interlandperiode willen spelen, kunnen ze dat bij de KNVB aangeven.

De wedstrijden van de betreffende clubs zullen dan op maandag worden afgewerkt. Het is de bedoeling dat deze duels zo spoedig mogelijk op het programma worden gezet, zodat er geen groot verschil in het aantal gespeelde wedstrijden ontstaat. De wedstrijden in de laatste speelronde van een periode moeten in ieder geval allemaal gelijktijdig worden afgewerkt. De meeste clubs in de Keuken Kampioen Divisie vinden doorspelen tijdens de interlandperiode juist interessant.

Omdat het competitievoetbal tijdens de interlandperiode stilligt, is de aandacht voor de Keuken Kampioen Divisie een stuk groter. Vanwege de live-uitzendingen van FOX Sports worden de duels over het hele weekeinde uitgesmeerd. Bovendien werden er in de afgelopen interlandperiode de nodige toppers afgewerkt, bijvoorbeeld met FC Twente - Go Ahead Eagles en NEC - Sparta Rotterdam.