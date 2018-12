Barcelona haalt jeugdexponent bij selectie na blessure Rafinha

Carles Alena maakt per direct definitief deel uit van de eerste selectie van Barcelona. Trainer Ernesto Valverde heeft de talentvolle middenvelder weggehaald bij Barcelona B nadat dinsdag bekend is geworden dat Rafinha dit seizoen niet meer in actie komt. Laatstgenoemde raakte onlangs geblesseerd aan zijn knie en werd dinsdag succesvol geopereerd. Hij heeft naar verwachting zes maanden nodig om volledig te herstellen.

De twintigjarige Alena doorliep de volledige jeugdopleiding van Barcelona. Hij meldde zich op achtjarige leeftijd in La Masía en wordt al langere tijd gezien als een van de grootste talenten uit de opleiding. De afgelopen jaren mocht hij af en toe al ruiken aan het grote werk bij de hoofdmacht. “Hij heeft deze stap een lange tijd geleden al verdiend”, reageert Valverde op een persconferentie. “We hadden verwacht dat hij dit seizoen al bij ons zou zijn, maar door een blessure liep het vertraging op. We wilden hem in januari bij de selectie halen, maar door de blessure van Rafinha hebben we het eerder moeten doen.”

Afgelopen weekend kwam hij in het Camp Nou nog als invaller binnen de lijnen in de wedstrijd tegen Villarreal. Op aangeven van Lionel Messi maakte de Spaans jeugdinternational de 2-0, wat zijn eerste competitiedoelpunt in het eerste elftal van Barça betekende. Alena gaat in de hoofdmacht spelen met rugnummer 21. Dat nummer was sinds afgelopen vrij door het vertrek van André Gomes naar Everton. Het nummer werd eerder gedragen door spelers als Luis Enrique, Lilian Thuram, Aleksandr Hleb en Adriano.