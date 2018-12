Valencia laat oog vallen op talentvolle Ajacied

Japanse clubs azen op Cesc Fàbregas. De middenvelder van Chelsea, die over een aflopend contract beschikt, heeft zijn zinnen echter gezet op een dienstverband bij AC Milan. (Diverse Japanse media)

Anderlecht-huurling Leandor Dendoncker mag in januari alweer vertrekken bij Wolverhampton Wanderers. De Engelse club heeft aan het eind van het seizoen de mogelijkheid de middenvelder definitief over te nemen, maar dit lijkt onwaarschijnlijk. (Diverse Belgische media)

Cristiano Biraghi gaat een nieuw contract ondertekenen bij Fiorentina. De linkervleugelverdediger, die nu nog tot medio 2021 vastligt, staat in de belangstelling van AC Milan, Internazionale en Atlético Madrid. (La Gazzetta dello Sport)