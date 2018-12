Sarri wil uitzondering voor Chelsea-duo: ‘Ik weet dat het niet makkelijk is’

Maurizio Sarri wil dat de clubleiding van Chelsea het beleid aanpast om David Luiz en Cesc Fàbregas langer in huis te houden. De twee spelers hebben een aflopend contract in Londen en de manager wil het tweetal langer binden. Het duo staan open voor een nieuw contract, maar alleen als het gaat om een meerjarige verbintenis. Echter, spelers die ouder zijn dan dertig jaar komen bij Chelsea alleen in aanmerking voor een contractverlenging van maximaal twaalf maanden.

De 29-jarige Cesar Azpilicueta tekende dinsdag een nieuw vierjarig contract bij Chelsea. Sarri hoopt ook dat David Luiz en Fàbregas voor een langere periode aan de club verbonden blijven. Het tweetal bereikt voor het einde van het seizoen de 32-jarige leeftijd. “Ik weet heel goed dat het niet makkelijk is” aldus Sarri, geciteerd door de BBC. “Maar ik denk dat we voor allebei een nieuwe deal kunnen sluiten. De club wil een contract voor korte termijn en de spelers hopen op een langdurig contract, dus het is een lastige situatie. Ik denk dat we tot een oplossing kunnen komen.”

Sarri zegt dat hij bij de clubleiding op nieuwe contracten heeft aangedrongen omdat David Luiz en Fàbregas volgens hem ‘zeer belangrijke spelers’ zijn. “David en Cesc zijn leiders”, aldus de coach. “Het is voor mij, de technische staf en de spelers belangrijk dat ze bij ons blijven. Het is erg moeilijk om een centrumverdediger te vinden van dit niveau. En het is ontzettend lastig om een technisch begaafde centrale middenvelder als Cesc te vinden.”