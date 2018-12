Mbappé: ‘Ik heb hem gefeliciteerd toen hij voor Arsenal tekende’

Kylian Mbappé koos in de zomer van 2017 voor een overstap van AS Monaco naar Paris Saint-Germain, maar stond ook in de serieuze belangstelling van Arsenal. Toenmalig manager Arsène Wenger had de talentvolle aanvaller graag naar Londen gehaald. In gesprek met France Football haalt Mbappé de gesprekken die hij voerde met Wenger aan en vertelt hij over de reactie van de clubloze trainer toen hij besloot om voor PSG te kiezen.

“Hij is een Frans voetbalmonument, die nu weg is bij Arsenal”, vertelt de winnaar van de Kopa Trophy in gesprek met het Franse tijdschrift. “Ik heb niet vaak mensen ontmoet die op zo’n unanieme manier worden gezien zoals hij. Een tijd geleden, voordat ik bij PSG tekende, hadden we contact. Dat was in 2017. Ik koos uiteindelijk voor een andere weg, maar hij reageerde niet geïrriteerd richting mij. Hij bleef een gentleman en wenste me veel succes.”

Wenger werd in Londen opgevolgd door Unai Emery, de trainer onder wie Mbappé in zijn beginperiode bij PSG speelde. “Ik zal nooit vergeten dat hij heeft geholpen om me aan te passen aan dit grote team. Dat was niet makkelijk”, aldus de negentienjarige aanvaller. “Ik heb veel respect voor deze man, ook al is hij niet geslaagd in Parijs. Hij heeft eerder al grote prijzen gewonnen en ik hoop dat hij dat ook in de toekomst zal doen. Ik heb hem gefeliciteerd toen hij voor Arsenal tekende. Van een afstand blijf ik hem volgen.”