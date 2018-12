Guardiola deelt ‘laatste informatie’: ‘Het neemt niet slechts één dag in beslag’

Josep Guardiola vraagt om geduld van de fans van Manchester City inzake de contractonderhandelingen met Leroy Sané. De afgelopen maanden hebben club en speler om de tafel gezeten, maar tot een nieuwe deal is het nog niet gekomen. De Spaanse manager verwacht dat een nieuwe overeenkomst snel komt.

“Volgens de laatste informatie die ik heb verkregen, gaat het goed, maar het proces neemt niet slechts één dag in beslag”, wordt Guardiola geciteerd door verschillende Engelse media. “Met Raheem Sterling was de deal niet in één dag beklonken, terwijl het bij Kevin De Bruyne in één of twee dagen klaar was. Soms duurt het wat langer.”

“Hopelijk blijft Sané nog vele jaren hier”, vervolgt de oefenmeester. In totaal hebben acht spelers van the Citizens in de afgelopen dertien maanden een handtekening gezet onder een nieuw contract, onder wie Sergio Agüero en David Silva. Guardiola ziet de laatste tijd veel verbeteringen bij Sané, die nog tot medio 2021 vastligt bij de Engelse topclub.

“Ik weet bijna zeker dat het krijgen van een kind en vader worden in veel gevallen een positieve ontwikkeling teweegbrengt. Hij speelde vorig seizoen veel wedstrijden en deed het zeer goed. Ik houd er niet van om steeds te zeggen dat mijn spelers zo goed zijn, want het seizoen is nog lang. Bij hem heb ik hetzelfde gevoel als bij Raheem: het kan nog beter.”