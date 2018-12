Mourinho botst met eigen clubkanaal: ‘Waarom zou ik antwoord geven?’

José Mourinho heeft een opmerkelijk interview gegeven aan MUTV, het clubkanaal van Manchester United. De Portugese manager werd in aanloop naar de wedstrijd van woensdag tegen Arsenal gevraagd naar een update over zijn blessuregevallen, maar daar was hij niet van gediend.

Mourinho heeft al langer een slechte relatie met de Britse media, maar de interviews met het eigen clubkanaal verliepen doorgaans zonder problemen. Op weg naar de wedstrijd tegen Arsenal kwam daar echter verandering in. Door de schorsing van Ashley Young en blessures van onder meer Victor Lindelöf, Chris Smalling, Eric Bailly, Phil Jones en Luke Shaw wordt het puzzelen voor Mourinho tegen the Gunners.

De manager was niet bereid om met MUTV te praten over spelers die wel beschikbaar zijn. “Ik wil geen blessure-update geven”, aldus Mourinho. “Ik zou graag zien dat Arsenal TV dezelfde vragen zou stellen, maar dat wordt niet gedaan. Ze houden alles intern. Waarom zou ik jou dan antwoord geven?"

In een eerder interview met een Braziliaanse televisiezender zou Mourinho gezegd hebben dat Manchester United een ‘mirakel nodig heeft om dit seizoen bij de eerste vier in de Premier League te eindigen. “Ik weet niet of ik dat heb gezegd”, reageert Mourinho. “Maar als ik dat woord wel gebruikt heb, dan is dat niet hoe ik het voel. Ik denk dat we helemaal geen mirakel nodig hebben. We hebben een reeks van goede resultaten nodig en we moeten geen punten laten liggen waar we dat niet zouden moeten doen.”