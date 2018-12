'Geldwolf' verliet Feyenoord 'niet voor het geld': 'Dat maakte me kwaad'

Tahith Chong ruilde in de zomer van 2016 de jeugdopleiding van Feyenoord in voor die van Manchester United. De jeugdinternational van Oranje kreeg destijds veel kritiek te verduren. "Ik las natuurlijk ook dat mensen mij een geldwolf noemden, dachten dat ik alleen voor het geld naar Engeland vertrok. Onzin", zegt Chong in een interview met ELF Voetbal.

"In het begin maakten zulke opmerkingen me kwaad, maar dat is iets waarmee ik moet leren omgaan. Als profvoetballer weet je nu eenmaal dat mensen een mening over je hebben”, vervolgt Chong, die in Engeland een nieuwe uitdaging zocht. De negentienjarige aanvaller zegt Feyenoord altijd dankbaar te blijven, maar stelt dat het na acht jaar tijd voor iets nieuws was.

Chong maakt bij the Red Devils veel indruk en een officieel debuut in de hoofdmacht van de Engelse topclub lonkt. In oktober werd de Nederlander opgenomen in de selectie voor het Champions League-thuisduel met Juventus (0-1). Manager José Mourinho zei na afloop van de verloren wedstrijd dat hij Chong niet voor de leeuwen wilde gooien.

"Het kost me niet heel veel moeite om geduldig te blijven”, vertelt de jongeling. “Ik denk bij mezelf: ik ben van ver gekomen en ben nu een heleboel dichterbij. Dat kleine beetje geduld tot de echte kans komt, kan er dan ook nog wel bij." Chong heeft in verschillende jeugdelfallen van United 44 duels gespeeld, met 16 goals en 11 assists tot gevolg.