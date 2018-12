‘Van Bommel haalt hem er pas uit als hij overtuigd is van zijn opvolger’

PSV verloor afgelopen zondag in De Kuip door een 2-1 nederlaag tegen Feyenoord zijn ongeslagen status in de Eredivisie en de koploper heeft nu een voorsprong van twee punten op Ajax, dat zelf wel wist te winnen van ADO Den Haag. Voormalig international Jan Poortvliet was aandachtig toeschouwer tijdens de wedstrijd in Rotterdam en ziet de nederlaag tegen Feyenoord als een belangrijk leermoment voor zijn oude ploeg.

“Feyenoord heeft zich vastgebeten in PSV. Met name in de eerste helft. Het was eigenlijk precies zoals PSV het deed thuis tegen Ajax. Dan weet je dan zo’n uitslag op de loer ligt”, legt hij uit in gesprek met PSV Inside. Poortvliet denkt echter ook dat de verliespartij tegen Feyenoord niet alleen maar negatief hoeft te zijn voor PSV. “Het kan soms ook een opluchting zijn. Dit moet gewoon nieuwe energie voor de jongens geven”, vervolgt de oud-verdediger zijn verhaal.

Gastón Pereiro slaagde er tijdens de eerste nederlaag van het seizoen niet in om zijn stempel te drukken op het spel van PSV en werd door trainer Mark van Bommel in de rust vervangen door Donyell Malen, terwijl ook aankoop Érick Gutiérrez op de positie van de Uruguayaan zou kunnen spelen. Poortvliet denkt echter niet dat de rol van Pereiro als basisspeler nu uitgespeeld is.

“Wat Pereiro betreft; het was gewoon echt heel slecht wat hij liet zien en hij was ook afwezig in die wedstrijd. Maar Van Bommel kennende haalt hij hem er nog niet af. Van Bommel zal eerst overtuigd moeten zijn van zijn opvolger en waarschijnlijk is dat gewoon rechtvaardig op dit moment”, concludeert hij. Pereiro en PSV krijgen vrijdagavond de kans om de teleurstelling van zich af te spelen als de thuiswedstrijd tegen Excelsior op het programma staat.