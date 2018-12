Verbazing over clementie rond Klopp: ‘Mourinho was voor 25 duels geschorst’

Jürgen Klopp moet een boete van achtduizend pond betalen voor zijn gejuich na de winnende treffer van Divock Origi in de stadsderby tegen Everton (1-0). Liverpool leek in eigen huis met 0-0 gelijk te spelen, maar de aanvaller maakte diep in blessuretijd de winnende, tot grote vreugde van de Duitse manager, die het veld instormde. Paul Merson keurt het gedrag van Klopp af.

Klopp erkende na afloop van de Premier League-wedstrijd dat de actie ongehoord was en excuseerde zich tegenover Everton-manager Marco Silva. Merson, voormalig middenvelder van onder meer Arsenal, Middlesbrough en Aston Villa, denkt dat de FA een hogere straf had uitgedeeld aan José Mourinho als de Portugees zich zo had misdragen als Klopp.

“Mourinho was dan voor 25 duels geschorst, ben ik bang”, zegt Merson bij Sky Sports. De Engelsman heeft wel begrip voor de emoties van Klopp. “Laat ik het zo zeggen: als het José was, werd hij meteen naar de tribune gestuurd zodra hij terug was gekeerd bij zijn vak. José werd bij het duel met Southampton (2-2, red.) weggestuurd nadat hij uit zijn vak was gegaan...”

“Mensen worden op verschillende manieren behandeld hier. Iedereen houdt van Jurgen Klopp, de fans van Manchester United niet meegerekend. Het is weer iets van: Ik zal het nooit meer doen. Ik heb niemand pijn gedaan en Marco Silva vond het prima”, aldus Merson. Door de nipte zege blijft Liverpool met een achterstand van twee punten in het spoor van Manchester City in de Premier League.