Technisch directeur NEC per direct weg ‘door verschil van inzicht’

De wegen van NEC en Remco Oversier scheiden zich per direct, zo melden de Nijmegenaren dinsdagmiddag via de officiële kanalen. De technisch directeur en de club verschillen van inzicht over de te varen koers met betrekking tot het technisch beleid bij de club, waarna in overleg is besloten om de samenwerking te beëindigen, zo klinkt het.

Voorzitter van de Raad van Commissarissen Ron van Oijen licht het vertrek van Oversier toe op de clubsite: “Binnen NEC hebben we een duidelijk beeld van wat wij van de technische afdeling verwachten en hoe wij tot prestaties zouden moeten komen. Dit kwam niet langer overeen met de visie van Remco, waardoor we uiteindelijk in overleg hebben besloten uit elkaar te gaan.”

“Wij danken Remco voor zijn inzet en betrokkenheid bij onze club en wensen hem veel succes in zijn verdere carrière”, aldus Van Oijen. Oversier was pas sinds de zomer van 2017 actief als technisch directeur van NEC. De club is aan een tegenvallend seizoen bezig en is op de negende plek in de Keuken Kampioen Divisie terug te vinden. Na 16 wedstrijden heeft de ploeg uit Nijmegen 25 punten verzameld, waarbij de achterstand op koploper FC Den Bosch reeds 8 punten is.