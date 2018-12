‘Mourinho vernietigt hem zoals hij dat met Robben deed bij Chelsea’

José Mourinho gaat verkeerd om met Marcus Rashford, stelt Garth Crooks. De manager van Manchester United wisselde de aanvaller afgelopen zaterdag in de wedstrijd tegen Southampton (2-2) een kwartier voor tijd, terwijl Mourinho volgens Crooks midweeks theater maakte toen Rashford een kans miste tegen Young Boys. De oud-voetballer vindt het gedrag van de manager ongehoord.

“Dit kan niet zo doorgaan”, stelt de voormalig aanvaller van onder meer Manchester United en Tottenham Hotspur bij de BBC. “José Mourinho 'vermoordt' Marcus Rashford. Het joch greep zijn ploeg bij de lurven en voorkwam een nederlaag tegen Southampton. En dan haal je de enige die gretig was om te winnen van het veld? Het slaat nergens op.”

“Het kind was op dreef, iedereen die de wedstrijd zag, kon dat constateren. Mourinho heeft weliswaar veel prijzen gewonnen, maar hij vernietigt spelers tussen de bedrijven door. Hij vernietigt hem zoals hij dat met Robben deed bij Chelsea. Rashford moet vertrekken bij United, voordat het weinige vertrouwen dat hij nog heeft alsnog wordt vermorzeld.”

The Red Devils staan door het gelijkspel tegen Southampton op 22 punten na 14 wedstrijden, reeds 16 punten minder dan koploper Manchester City. Woensdagavond neemt de formatie van Mourinho het op tegen Arsenal, dat momenteel op de vierde plek in de Premier League is terug te vinden. De Londenaren hebben tot dusver dertig punten verzameld.