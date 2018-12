Adidas sleept in Amsterdam Barcelona-speler voor de rechter

De rechtbank in Amsterdam behandelt dinsdagmiddag een zaak die door Adidas is aangespannen tegen Rafinha van Barcelona, zo melden diverse media dinsdag. De 25-jarige middenvelder heeft volgens het Duitse kledingmerk sponsorverplichtingen geschonden. Rafinha moet volgens het merk weer op Adidas-schoenen voetballen.

Adidas legt de zaak voor aan een Nederlandse rechter, omdat het gaat om een sponsorcontract dat is gesloten met een vennootschap van Adidas in Nederland. "En dus is daarop het Nederlandse recht van toepassing", zo stelt de advocaat van Adidas. Adidas en de voetballer kwamen in oktober 2013 overeen dat hij zich in ruil voor een sponsorvergoeding verplichtte om sportkleding van Adidas te dragen tijdens trainingen, wedstrijden en mediaoptredens.

De overeenkomst liep afgelopen zomer af, maar werd volgens Adidas stilzwijgend verlengd tot maart 2023, aangezien de Braziliaan niet op het verlengingsvoorstel van Adidas had gereageerd. Rafinha stapte intussen echter over naar Mizuno. Adidas eist dat Rafinha weer hun schoenen en kleding gaat dragen en wil dat de rechter een dwangsom van 100.000 euro per dag eraan vastplakt.