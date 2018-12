De Ligt: ‘Ik word weleens met hem vergeleken, vroeger adoreerde ik hem’

Matthijs de Ligt is inmiddels zelf aanvoerder en vaste waarde achterin bij Ajax en de negentienjarige verdediger is daarmee in de voetsporen van een van zijn vroegere idolen getreden. In gesprek met ELF Voetbal vertelt de stopper namelijk dat hij vroeger met veel bewondering naar Jan Vertonghen keek en nu soms in een adem met de Belg wordt genoemd.

“Ik word weleens met hem vergeleken. Jan Vertonghen was jarenlang een vaste waarde bij Ajax, is ook aanvoerder geweest. Ook hij was een product van de Ajax-opleiding. In die zin begrijp ik de vergelijking wel. Maar hij is linksbenig en ik ben toch echt rechtsbenig. Maar vooruit...”, glimlacht hij. De Ligt zat in zijn jongere jaren vaak op de tribunes van de Johan Cruijff ArenA om Vertonghen aan het werk te zien.

“Jan was zeker een speler die ik geadoreerd heb toen ik klein was. Hij was een van mijn helden toen ik met mijn vader en broertje op de tribune zat, in Vak 402. De uitstraling waarmee hij op het veld stond! De bluf!”, vervolgt De Ligt zijn verhaal. Vertonghen verliet Ajax in 2012 voor een transfer naar Tottenham Hotspur en de Oranje-international denkt dat zijn voorganger daarin een goede keuze heeft gemaakt.

“Na Ajax heeft hij doorgepakt bij Tottenham, waar hij al een jaar of zes speelt. Een goede stap. Ik ben benieuwd wat er voor hem nog verder in het verschiet ligt”, sluit De Ligt af over Vertonghen, die in de afgelopen jaren regelmatig in verband werd gebracht met een terugkeer naar Amsterdam. De recordinternational van de Rode Duivels beschikt over een nog tot volgend jaar doorlopend contract bij the Spurs, al heeft zijn club wel de optie om de samenwerking met nog een seizoen te verlengen.