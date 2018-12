‘Het zal de generatie wel zijn, maar oh, wat waren ze een potje stoer’

De beloften van PSV boekten maandag een 5-1 overwinning op Go Ahead Eagles en Cody Gakpo was met een hattrick de grote man bij de thuisploeg. Uiteindelijk hoopt de negentienjarige linksbuiten zich in de kijker te spelen bij Mark van Bommel, de trainer van het eerste elftal van de Eindhovenaren.

“Ik denk dat iedereen hard traint, ik ook natuurlijk. We proberen natuurlijk in beeld te komen bij de trainer”, aldus Gakpo voor de camera van FOX Sports. “Ik weet dat de technische staf alles kijkt, dus ik doe gewoon mijn best om te laten zien wat ik kan.”

Blamage voor Go Ahead: ‘Dit heeft weinig met betaald voetbal te maken’

Trainer John Stegeman was na afloop niet te spreken over de instelling van de spelers van Go Ahead. Lees artikel

Gakpo voegt eraan toe dat hij vaker had kunnen scoren, maar dat Jong PSV gezien de score een ‘schouderklopje’ verdient. Tot dusverre kwam de international van Oranje Onder-20 vier keer in actie in PSV 1 en daarin was hij goed voor een doelpunt en een assist.

Bij Go Ahead was men logischerwijs minder tevreden. Aanvoerder Istvan Bakx stoorde zich niet alleen aan de nederlaag, maar ook aan het ‘stoere gedrag’ van PSV: “Het zal de nieuwe generatie wel zijn. Maar oh, wat waren ze een potje stoer. En ze konden zo goed voetballen”, aldus Bakx tegenover RTV Oost.

“Je kunt er niks van zeggen als je met 5-1 op je broek hebt gekregen en met de wedstrijden van de komende weken in het achterhoofd wil je niet met rood van het veld. Maar als het puur om die jongens ging, had ik er wel eentje gelust”, aldus de 32-jarige Bakx, die met Go Ahead op de tweede plaats staat in de Keuken Kampioen Divisie.