‘Wij zijn niet in beeld voor de gevestigde orde, zoals een Lukaku of De Bruyne’

De FIFA wil de internationale huurmarkt op de schop gooien, wat gevolgen kan hebben voor onder meer Vitesse. De wereldvoetbalbond wil vanaf de zomer van 2020 een maximum stellen aan het aantal spelers dat verhuurd wordt. Ook mogen clubs zelf maximaal twee spelers per seizoen huren van dezelfde club. Joost de Wit blijft kalm onder alle ontwikkelingen.

Chelsea heeft sinds 2010 een samenwerkingsverband met Vitesse. De Engelse topclub verhuurt dit seizoen 39 profs, onder wie Eduardo, Jake Clarke-Salter en Charly Musonda, die zijn gestald in Arnhem. Vitesse kan wel leven met een maximum van twee gehuurde spelers van één club, zo laat algemeen directeur De Wit weten in gesprek met de Gelderlander.

“We hebben de afgelopen jaren vaker meer spelers geleend van Chelsea. Drie, vier en zelfs vijf. Dat klopt. Dat wordt nu minder. Spelers uit eigen opleiding vallen buiten het voorstel. Een club mag nog steeds volop talent opleiden en elders stallen. En juist dat is onze markt. Wij zijn niet in beeld voor spelers van de gevestigde orde, zoals een Romelu Lukaku of Kevin De Bruyne.”

“Vitesse is de Eredivisie en dat is een opleidingscompetitie. Wij huren al jaren jonge spelers, die doorstromen vanuit de academie van Chelsea. Neem Mason Mount of Lewis Baker. Ook Jake Clarke-Salter valt in die categorie.” Eduardo en bijvoorbeeld Matt Miazga zijn 'uitzonderingen op de regel': “Voor ons vallen de veranderingen best mee. Chelsea zal een koers moeten bepalen met spelers uit de hogere categorie”, besluit De Wit.