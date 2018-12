Geen ‘paniek’ bij PSV: ‘Verliezen van een kleine club was erger geweest’

PSV leed zondag het eerste puntverlies van het seizoen in de Eredivisie. Het team van Mark van Bommel werd afgebluft door Feyenoord (2-1), maar staat nog wel gewoon eerste in de competitie. Het is de vraag hoe PSV reageert op de eerste nederlaag. Voormalig rechtsback Berry van Aerle maakt zich evenwel geen zorgen.

Van Aerle vertelt in De Telegraaf dat er van ‘paniek’ geen sprake is in het Philips Stadion: “Sterker nog, dat heb ik in die veertien jaar als voetballer nooit meegemaakt in Eindhoven. Dit is een gretige, goede ploeg. Je wint niet voor niets dertien keer op rij. Feyenoord-uit is een wedstrijd die je een keer kan verliezen.”

“Verliezen hoort bij voetbal. Of het nu na dertien, zeventien of twintig wedstrijden gebeurt. Als PSV nu bij een kleine club had verloren, was het veel erger geweest. Zo wil je een succesreeks zeker niet eindigen”, aldus Van Aerle, die eraan toevoegt dat de supporters de verliespartij tegen Feyenoord vergeten wanneer er vrijdag met ‘9-1’ wordt gewonnen.

De Eindhovenaren nemen het op eigen veld op tegen Excelsior, de nummer twaalf van de Eredivisie. De voorsprong van PSV op Ajax en Feyenoord bedraagt respectievelijk twee en tien punten. Ajax gaat zaterdag op bezoek bij PEC Zwolle, terwijl Feyenoord de komende dagen speelt tegen VVV-Venlo en FC Emmen.