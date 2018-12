‘Contacten’ met Robben goed: ‘Het zou een geweldige boost betekenen’

Arjen Robben maakte onlangs bekend dat hij na dit seizoen de deur achter zich dichttrekt bij Bayern München. Onder meer BILD meldde al dat het goed mogelijk is dat de aanvaller terugkeert naar Nederland, waar voormalig werkgevers FC Groningen en PSV de logische opties lijken. In Groningen zit men wel te wachten op de komst van de veteraan.

"Arjens vader Hans lichtte mij zondagmiddag in over het besluit dat hij Bayern München gaat verlaten. Ik heb Arjen de volgende ochtend een berichtje gestuurd dat ik het moedig vind en respect heb voor zijn beslissing”, zegt scheidend directeur Hans Nijland in gesprek met het Dagblad van het Noorden. De sportbestuurder weet echter dat een terugkeer niet vanzelfsprekend is.

Nijland spreekt van een 'ultieme droom' als Robben zijn actieve carrière afsluit in Groningen. “En dromen mag toch? Wij zijn nuchtere noorderlingen en moeten wel onze plaats kennen. We hebben het hier over één van de allerbeste voetballers ter wereld. Ik denk dat het heel mooi zou zijn als Arjen in de toekomst in wat voor hoedanigheid dan ook iets gaat doen voor de club.”

“De contacten zijn goed, maar of het ooit waarheid wordt? Geen idee. We wachten het rustig af. Het zou hoe dan ook fantastisch zijn als Robben zich in de toekomst gaat inzetten voor FC Groningen. Het zou een geweldige boost betekenen”, aldus Nijland. Robben liet al weten dat hij niet voor het geld in China of het Midden-Oosten gaat kiezen.