Feyenoord treft donderdag de op één na grootste Eredivisie-angstgegner

Feyenoord zette afgelopen zondag tegen PSV (2-1) de uitstekende reeks van de laatste maanden voort: liefst elf van de veertien officiële duels eindigden in een overwinning. Alleen tegen Ajax werd verloren: 3-0. Een opvallend patroon in de laatste zes resultaten van VVV-Venlo: winst, gelijkspel, nederlaag, winst, gelijkspel, nederlaag (een 4-1 nederlaag tegen Heracles Almelo, afgelopen zondag). Opta blikt vooruit op de ontmoeting in De Kuip, donderdagavond vanaf 20.00 uur.

O Feyenoord heeft van alle Eredivisie-clubs die het minimaal vijf keer heeft ontmoet alleen tegen Ajax (23%) een lager winstpercentage dan tegen VVV-Venlo: 36%, vijftien zeges, veertien remises en dertien nederlagen.

O VVV-Venlo won van geen ploeg vaker in de Eredivisie dan van Feyenoord: 13 keer, samen met ADO Den Haag. De Limburgers scoorden vaker tegen de Rotterdammers dan tegen elke andere ploeg: 56 keer.

O VVV-Venlo is ongeslagen in de laatste twee Eredivisie-duels met Feyenoord (1-1 in Rotterdam en 1-0 in Venlo), ondanks dat de twee Venlose doelpunten in deze wedstrijden allebei na de 85e minuut vielen.

O Vijf van de laatste tien Eredivisie-doelpunten van Feyenoord vielen van buiten het strafschopgebied, terwijl bij VVV-Venlo zes van de laatste tien competitietreffers in uitduels van buiten het strafschopgebied werden gemaakt.

O Alleen VVV-Venlo (1842 keer) leed dit seizoen minder vaak balverlies dan Feyenoord (1855 keer). Feyenoord noteerde dit seizoen de op drie na meeste balcontacten (9439) terwijl de ploeg uit Venlo juist het laagste aantal balcontacten kan overleggen (6616).

O Dylan Vente kwam tot scoren met drie van zijn vier schoten op doel in de Eredivisie, maar wist in zijn laatste 228 speelminuten in de competitie slechts één schot te lossen.

O VVV-Venlo was dit seizoen de tegenstander bij drie van de vijf Eredivisie-goals waaraan de meeste passes voorafgingen, waaronder de goal met de langste opbouw (22 passes voorafgaand aan de goal van Erick Gutiérrez op 6 oktober).

O Tino Susic is dit Eredivisie-seizoen de VVV-speler met de meeste gecreëerde kansen (23), de meeste geslaagde dribbels (21) en de veldspeler met de meeste balheroveringen (82).

O VVV kwam dit seizoen tot de minste balheroveringen in het meeste aanvallende derde van het veld (24), terwijl verder alleen Excelsior (33) dat daarna minder vaak deed dat Feyenoord (34, net als NAC Breda).

O Maurice Steijn won als trainer alleen van NAC Breda (6 keer) vaker in de Eredivisie dan van Feyenoord (4 keer, gelijk met Heracles Almelo).