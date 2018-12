Sky Sports: Manchester City mogelijk uitgesloten van Europees voetbal

Manchester City wordt mogelijk uitgesloten van Europees voetbal. Onder meer Sky Sports meldt de huidige koploper van de Premier League de regels omtrent Financial Fair Play geschonden zou kunnen hebben en dat men in dat geval waarschijnlijk een jaar lang niet mag meedoen in de Champions League.

Clubs mogen niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt via sponsoren, televisiegelden, premies en stadionrecettes, maar klokkenluiderswebsite Football Leaks meldde begin november dat eigenaar Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan zijn eigen reserves heeft aangesproken om gaten te dichten. En dat is tegen de regels van de Financial Fair Play.

Via schijnconstructies zouden de sponsorinkomsten van Manchester City uit de Verenigde Arabische Emiraten met terugwerkende kracht zijn opgekrikt. Onder meer de bedrijven Aabar en Etihad keerden plots miljoenen meer uit, maar in werkelijkheid betrof dit dus het geld van Sheikh Mansour zelf. De UEFA is met de zaak bezig, bevestigt voorzitter Aleksander Ceferin.

“We zijn de situatie aan het beoordelen”, zo wordt Ceferin geciteerd. “We hebben een onafhankelijke instantie die hieraan werkt en jullie zullen snel een antwoord hebben op wat er in dit concrete geval zal gebeuren.” In de huidige editie van de Champions League staat Manchester City na vijf speelronden met tien punten op de eerste plaats in Groep F.