Rol van Feyenoord-bankzitter lijkt ‘uitgespeeld’: ‘Dit zegt genoeg’

Toen Jordy Clasie zondag geblesseerd uitviel in de wedstrijd tegen PSV (2-1), viel niet Renato Tapia, maar Yassin Ayoub in. Giovanni van Bronckhorst had kennelijk meer vertrouwen in de van FC Utrecht overgekomen middenvelder dan in de Peruviaan die al sinds de winterstop van 2016 onder contract staat in De Kuip.

“Normaal is Tapia de vervanger voor hem (Clasie, red.). Dit zegt genoeg over de rol van Tapia, die lijkt wel uitgespeeld”, aldus Sinclair Bischop bij RTV Rijnmond. “Die heeft vier minuutjes gespeeld deze competitie en Ayoub moet de vervanger zijn van Tonny Vilhena.”

“Want de roep om Ayoub... die werd met de week sterker, maar die viel dramatisch in”, aldus de verslaggever en presentator van de regionale omroep. De 23-jarige Tapia deed dit seizoen pas drie keer mee bij Feyenoord, met een totaal aan 92 speelminuten. Zijn contract loopt in de zomer van 2020 af.

Nicolai Jörgensen

Clasie was niet de enige Feyenoorder die geblesseerd raakte tijdens de topper tegen PSV. Nicolai Jörgensen liep een hamstringblessure op en het Algemeen Dagblad stelt dat de Deen sowieso niet in actie kan komen tegen VVV-Venlo en FC Emmen. Hij is ook een twijfelgeval voor de duels met Fortuna Sittard, FC Utrecht en ADO Den Haag, zo klinkt het.