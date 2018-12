Zussen van Ronaldo halen uit: ‘In deze verrotte wereld leven we’

Cristiano Ronaldo werd maandag in de strijd om de Ballon d'Or afgetroefd door Luka Modric. De aanvaller van Juventus kreeg 476 punten, terwijl zijn voormalig collega met 754 punten aan de haal ging met de prestigieuze bokaal. Elma Aveiro kon niet leven met deze uitslag, zo bleek wel uit een post op de social media.

De zus van Cristiano Ronaldo, 39 jaar, schreef: “Helaas is dit de wereld waarin we leven. Een verrotte wereld met maffia en dat godvergeten geld. De kracht van God is vele malen groter dan al deze verrotting. God neemt zijn tijd, maar zal niet falen.” Ze kreeg bijval van zus Katia, die op Instagram een foto publiceerde waarin CR7 te zien was als Ballon d'Or-winnaar.

“De beste speler in de wereld… voor degenen die het voetbal begrijpen natuurlijk”, luidde het fotobijschrift. De 33-jarige Ronaldo was maandag overigens niet aanwezig in het Grand Palais in Parijs, waar het FIFA-gala plaatsvond. Ronaldo won eerder vijf keer de (FIFA) Ballon d'Or.

De 154-voudig international van Portugal is goed aan het seizoen begonnen. Hij speelde tot dusverre achttien wedstrijden voor zijn nieuwe club Juventus en daarin was hij goed voor elf doelpunten en zeven assists. Met de club uit Turijn neemt hij het komende vrijdag in eigen huis op tegen Internazionale, de nummer drie van de Serie A.