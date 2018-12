PSV opent kantoor in Mexico en gaat samenwerken met topclub

PSV opent een kantoor in Mexico. Het Eindhovens Dagblad schrijft dat de koploper van de Eredivisie fysiek aanwezig wil zijn in het Noord-Amerikaanse land omdat er op sportief en commercieel gebied de nodige kansen liggen. Een delegatie van PSV deed het land onlangs tien dagen aan.

De regionale krant schrijft dat PSV een businessclub gaat opzetten en onder andere meer shirts wil gaan verkopen in Mexico. Daarnaast werkt de club van trainer Mark van Bommel aan een samenwerkingsverband met Chivas Guadalajara, de twaalfvoudig kampioen van Mexico.

PSV gaat haar vestiging mogelijk openen in het stadion van Chivas en krijgt door dit partnerschap ook beter zicht op de Mexicaanse spelersmarkt. Aan de andere kant is Chivas geïnteresseerd in de trainingsmethodes van PSV, zo valt er te lezen.

PSV neemt het komende vrijdag in het eigen Philips Stadion op tegen Excelsior en zal tijdens dit duel Carlos Salcido en Francisco Rodriguez benoemen tot PSV-ambassadeurs in Mexico. De 38-jarige Salcido speelde vier jaar voor PSV en is de aanvoerder van Chivas. De één jaar jongere Maza kwam drie seizoenen uit voor PSV en speelt thans voor Lobos.