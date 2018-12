Bas Dost helpt Sporting met goal aan zege en tweede plaats

Marcel Keizer is zeer goed begonnen aan zijn dienstverband bij Sporting Portugal. Na ruime overwinningen op Lusitano (1-4) en Qarabag FK (1-6) waren maandagavond Os Leões in de Liga NOS te sterk voor Rio Ave: 1-3. Bas Dost was wederom belangrijk voor de Portugese topclub door een doelpunt voor zijn rekening te nemen.

Sporting stond al na acht minuten op voorsprong door een nette schuiver van Bruno Fernandes. De middenvelder mocht na goed voorbereidend werk van Nani afwerken en faalde niet: 0-1. Rio Ave toonde echter rap veerkracht en enkele minuten later was de stand alweer gelijk. João Schmidt had een prachtige vrije trap in huis en zorgde met een zuiver schot voor de gelijkmaker.

Halverwege de eerste helft was het weer de beurt aan Sporting om te scoren. Marcos Acuña brak aan de linkerkant door en zette strak voor. Dost, die bij het debuut van Keizer bij Sporting ook al de grote man was met twee doelpunten en een assist, was er vervolgens als de kippen bij om de zuivere pass binnen te koppen: 1-2.

Vlak voor tijd maakte Jovane Cabral ook nog de 1-3, waardoor de overwinning in de tas was voor de club van Keizer. Door de winst stijgt Sporting naar de tweede plek in de Liga NOS en heeft het slechts twee punten achterstand op koploper FC Porto, dat 27 punten heeft verzameld. Rio Ave ziet Sporting aan de horizon verdwijnen en blijft achtien punten steken.