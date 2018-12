Bayern München hoort liefdesverklaring: ‘Ik kan helaas niets beloven’

James Rodriguez wil graag definitief overgenomen worden door Bayern München. De Duitse topclub, die momenteel vierde staat in de Bundesliga, huurt de middenvelder tot medio 2019, waarbij der Rekordmeister de mogelijkheid heeft om de koopoptie te lichten. De Colombiaans international hoopt dat Bayern hem overneemt van Real Madrid.

“Het is een andere situatie ten opzichte van vorig jaar, want ik speel minder. Met de nieuwe staf speel ik minder dan ik had gehoopt. Ik kan helaas niets beloven. Als ik moet vertrekken vanwege een gebrek aan speeltijd, ga ik weg. Maar ik wil graag blijven, want ik voel echt de liefde van de fans en de hele Bayern-familie”, aldus de middenvelder.

“Ik voel me goed momenteel. Ik wil binnen een of twee weken weer helemaal hersteld zijn. We moeten allemaal hard werken om betere resultaten te bewerkstelligen”, besluit de Colombiaan, geciteerd door diverse Duitse media, waaronder BILD. De 27-jarige spelmaker ligt nog tot de zomer van 2021 vast in het Santiago Bernabéu.