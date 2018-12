Invaller Milik laat fans Napoli opgelucht ademhalen na assist Hateboer

Napoli heeft maandagavond nipt gewonnen van Atalanta: 1-2. De ploeg van Carlo Ancelotti kwam op bezoek bij Atalanta razendsnel op voorsprong, maar in de tweede helft kwam de thuisploeg langszij na een assist van Hans Hateboer. Vlak voor tijd maakte Arek Milik echter alsnog de winnende, waardoor Napoli nu met 32 punten 8 punten achterstaat op koploper Juventus; Atalanta blijft in de middenmoot van de Serie A steken.

Na twee minuten stond de ploeg uit Napels al op voorsprong nadat het kon profiteren van slecht uitgevoerde buitenspelval van Atalanta. De verdedigers van de thuisploeg stonden bij een steekpass niet op een lijn, waardoor Lorenzo Insigne kon oversteken. De aanvaller gaf een goede voorzet op Fabian Ruiz, die vervolgens doelman Etrit Berischa verschalkte.

In het vervolg van de eerste helft was Insigne bij de bezoekers de gevaarlijkste man, maar de Italiaan kwam niet verder dan het aluminium. Duvan Zapata testte namens Atalanta David Ospina meerdere malen, maar de keeper hoefde in eerste instantie niet te capituleren. Na de thee had de doelman echter geen antwoord meer op een poging van de Colombiaanse aanvaller.

Met enig fortuin kwam de bal op het hoofd van Hateboer terecht, die de vrijstaande Zupata bediende. De aanvaller twijfelde niet en schoot van dichtbij raak: 1-1. Atalanta, met Hateboer en Marten de Roon negentig minuten binnen de lijnen, moest vijf minuten voor tijd echter alsnog buigen, aangezien invaller Milik de winnende hard binnen knalde.