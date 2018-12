Suárez maakte zich zorgen: ‘Ik vroeg: ’Waar ga ik spelen?‘’

Luis Suárez weet inmiddels hoe hij zich moet manoeuvreren in de aanval bij Barcelona. De Uruguayaanse spits ruilde Liverpool in 2014 in voor een dienstverband bij Catalaanse grootmacht en de routinier maakte zich destijds zorgen of hij zich kon aanpassen aan het spel van Barcelona. De voormalig Ajacied heeft zich naar eigen zeggen gemanifesteerd door hard te werken.

“Om een spits te vinden die niet zelfzuchtig is, is erg lastig", weet Suárez. De realiteit heeft wel aangetoond dat je een goede ploeggenoot moet zijn, dat je aan het team moet denken en dat de behoeften van je ploeggenoten veel meer tellen dan je eigen behoeften”, zegt de 31-jarige aanvaller in een uitgebreid interview met Otro.

“Er zijn bewegingen die mijn teamgenoten nu wel kennen. Je moet het werk van je teamgenoten waarderen. Je moet ook altijd blijven rennen om wedstrijden en titels te winnen”, vervolgt Suárez, die bij zijn overstap naar Barcelona twijfels had of hij wel bij de eerste elf spelers zou behoren, aangezien ook Neymar en Lionel Messi aanwezig waren.

“Ik kwam naar Barcelona en zij hadden al Neymar en Messi in de ploeg, dus ik vroeg: 'Waar ga ik spelen?' Door hard te werken, te vechten, te rennen en ruimtes te vinden, kon ik me aanpassen aan twee van de beste spelers ter wereld. Het was gewoon een kwestie van aanpassing en intelligent zijn”, besluit de 106-voudig international.