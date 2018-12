Primeur in Deens mannenvoetbal: ‘Het is geen kwestie van geslacht’

KØGE - Heidi Elgaard Johansen mag zich per 1 januari de eerste vrouwelijke trainer noemen in het Deense professionele mannenvoetbal. De 35-jarige oud-keepster zal vanaf nieuwjaarsdag de keepers van HB Køge gaan trainen, een club die uitkomt op het tweede niveau van Denemarken.

De 35-jarige Johansen zette in 2013 een punt achter haar carrière en nam hierna de keepsters van het Deense dameselftal onder haar hoede. Die baan gaat ze combineren met haar nieuwe functie bij HB Køge. “Ik ben enorm blij en trots en kijk er erg naar uit”, reageert ze op de website van haar nieuwe werkgever. “Het is een nieuwe wereld waarin ik mij ga begeven, maar aan de andere kant: het blijft voetbal. Ik zie het als een spannende en grote uitdaging.”

Johansen verwacht niet dat de keepers Andreas Hansen en Mathias Würtz een heel ander type training nodig hebben dan de doelvrouwen bij de nationale ploeg, vertelt ze. Ook denkt ze dat ze niet veel moeite nodig zal hebben om haar aan te passen: “Natuurlijk, ik kan niet zomaar van kleedkamer naar kleedkamer hoppen, maar in mijn actieve carrière heb ik ook alleen mannelijke trainers gehad. Dat is ook nooit een probleem geweest.”

“Ik denk dat het belangrijk is om te benadrukken dat ik ben aangenomen om de keepster Heidi en niet om de vrouw Heidi. Ze hebben gekeken naar bepaalde kwaliteiten, naar een professionele instelling en de juiste match. En ik ben ervan overtuigd dat ik de juiste match ben.” Per Rud is de sportief directeur van HB Køge en maakte voor het eerst kennis met Johansen toen hij in 2015/16 bestuurder was bij de Deense voetbalbond.

“Ik heb haar meegemaakt toen ze op haar top speelde. Ik weet dat ze getalenteerd en toegewijd is”, aldus Rud, die benadrukt dat hij Johansen niet heeft aangesteld omdat ze vrouw is. “Het is geen kwestie van gender, totaal niet zelfs. Het gaat om de kwaliteiten die een persoon heeft. We denken niet in geslacht, maar in kwaliteiten. Ze heeft op hoog niveau in Denemarken en op internationaal niveau gekeept. Ze is verder hoogopgeleid en ze is, nogmaals, een erg getalenteerde en toegewijde persoonlijkheid.”

Johansen begon met voetballen bij Sønderborg en op zestienjarige leeftijd ging ze aan de slag bij eredivisionist Odense Q. In de vier jaar dat ze daar onder de lat stond, groeide ze uit tot een van de belangrijkste speelsters van de club en werd ze in 2002 verkozen tot Vrouwelijk Voetballer van het Jaar. Een jaar later maakte Johansen promotie naar Fortuna Hjørring, de grootste club in Denemarken als het gaat om damesvoetbal. Johansen speelde tien jaar voor Fortuna en pakte onder meer twee keer de landstitel.

Als keepster van de nationale ploeg deed Johansen mee aan de EK’s van 2001 en 2009 en aan het WK van 2007. Na tachtig interlands en meer dan tweehonderd wedstrijden in clubverband hing ze haar keepershandschoenen aan de wilgen. Nu wacht haar een nieuwe uitdaging. “Ik ben trots en vereerd”, zegt ze. “Ik hoop dat dit voor de lange termijn een opening wordt voor andere vrouwen om ook de kans te krijgen in het mannenvoetbal. Maar het blijft belangrijk om te zeggen dat ik ben aangesteld op basis van mijn kwaliteiten.” Johansen moet haar doelmannen voorbereiden op de eerste wedstrijd na de winterstop: op 3 maart komt FC Fredericia op bezoek in het Køge Stadion.