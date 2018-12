Situatie Fenerbahçe blijft penibel door spannende pot tegen nummer twee

Fenerbahçe heeft maandagavond in eigen huis niet weten te winnen van Kasimpasa. De formatie van Erwin Koeman stond na 45 minuten spelen op een 2-1 voorsprong, maar in de tweede helft kwam de huidige nummer twee van Turkije alsnog langszij: 2-2. Door de remise blijven de Gele Kanaries dicht bij de gevarenzone bivakkeren.

Na zeven minuten leek een achterstand aanstaande voor Fenerbahçe, want Kasimpasa kreeg een strafschop toegekend na een handsbal van Mauricio Isla. De poging van Mbaya Diagne werd echter gekeerd, waarna de rebound onrechtmatig werd verzilverd, aangezien er te vroeg werd ingelopen. Fenerbahçe ontsnapte, maar na twintig minuten werd het alsnog 0-1. Diagne rondde een prima aanval vanaf rechts goed af door het leer achter doelman Harun Tekin te koppen.

De ploeg van Koeman liet zich echter niet van de wijs brengen en voor rust werd de achterstand nog omgezet in een voorsprong. Bij een afgeslagen corner bleef Roman Neustädter in de zestien meter van de tegenstander hangen en na een voorzet van Mathieu Valbuena kopte de verdediger raak. Even later maakte Özgür Çek een opmerkelijke eigen doelpunt. Een voorzet kwam bij geen enkele speler van Fenerbahçe in de buurt, maar de verdediger schoot desalniettemin paniekerig in eigen goal: 2-1.

In de tweede helft moest Fenerbahçe echter de gelijkmaker incasseren. Diagne kon wederom na een puike voorzet binnenkoppen, waardoor Koeman genoegen moest nemen met een punt. Fenerbahçe schiet weinig op met de remise en staat nog altijd vijftiende in de Turkse competitie, onder meer omdat directe concurrent Akhisarspor tegelijkertijd niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel tegen Yeni Malatyaspor.