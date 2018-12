Bale stond perplex: ‘Het zorgt ervoor dat de glans van de prijs vermindert’

Gareth Bale vindt het opmerkelijk dat zijn prachtige doelpunt in de Champions League-finale tegen Liverpool hem de Puskas Award niet heeft opgeleverd. De aanvaller van Real Madrid scoorde in de finale fabuleus met een omhaal, maar de Welshman kreeg niet de meeste stemmen. Mohamed Salah troefde met zijn doelpunt tegen Everton Bale af.

“Ja, ik was erdoor verrast, om eerlijk te zijn. Wat kan ik zeggen? Het zorgt ervoor dat de glans van de prijs vermindert, hoewel het natuurlijk een geweldige goal was van Salah”, zet Bale in gesprek met FourFourTwo. De aanvaller, die bij de 3-1 gewonnen finale twee keer het net vond, vertelt dat hij de omhaal op instinct volbracht.

“Ik zorgde dat mijn lichaam op de juiste wijze was afgestemd, zorgde voor het juiste voetenwerk en pakte het momentum. Als je de bal dan perfect raakt, weet je dat het doel kan treffen. Je hoopt dan dat de doelman (Loris Karius, red.) geen ongelooflijke redding in huis heeft. Toen ik de bal raakte, wist ik dat er een kans bestond dat het een goal zou zijn.”

“Je kan wel stellen dat dit mijn beste doelpunt ooit was. Er zijn er niet zoveel die vergelijkbaar zijn! Ik houd ook van het doelpunt in de Copa del Rey-finale in 2014 tegen Barcelona, maar dit keer was het op een groot podium. De Champions League-finale, de grootste wedstrijd in clubvoetbal. En het was technisch gezien ook de winnende, dus ik moet zeggen dat het ook de mooiste was.”