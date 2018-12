Toptalent in dubio: ‘Stel dat over vier jaar Oranje niet op de stoep staat’

Kik Pierie beschikt over een dubbele nationaliteit, want behalve een Nederlands paspoort heeft hij ook een Amerikaans exemplaar. De verdediger van sc Heerenveen is geboren in de Verenigde Staten en de Amerikaanse voetbalbond heeft hem onlangs benaderd. "Klopt. Zij zijn inderdaad naar mij toegekomen en vertelden mij dat ze me volgen", zegt Pierie in Corner.

Pierie is vereerd dat hij in aanmerking komt voor Team USA. "Amerika is een enorm groot sportland. Voetbal was er eerst een B-sport, maar is de laatste jaren ontzettend gegroeid en komt steeds dichter in de buurt van de Big Four: American football, basketbal, honkbal en ijshockey. Als dan de voetbalbond van zo'n groot land bij je uitkomt en jou vertelt dat ze je volgen, is dat natuurlijk heel mooi om te horen."

De jonge stopper is lovend over zijn geboorteland. The sky is the limit in de VS, aldus Pierie. "Een klusjesman kan er miljardair worden, door heel hard te werken. Daarnaast denken ze groot en zijn ze erg vindingrijk. De Amerikaanse mentaliteit en manier van leven spreekt me heel erg aan. Dat komt niet door mijn Amerikaanse paspoort. Zonder zou ik het ook een geweldig land vinden."

De achttienjarige verdediger moet in de toekomst mogelijk kiezen tussen een interlandcarrière bij de VS of bij Oranje. "Ik ben een trotse Nederlander en spreek Nederlands, maar ik ben wel in Amerika geboren. Stel dat over vier jaar het Nederlands elftal niet op de stoep staat en de Amerikanen wel... Voor wie kies je dan? Je kunt niet een-twee-drie terug”, beseft de jeugdinternational van Oranje.