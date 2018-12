Van der Sar hoopvol over Ajax-duo: ‘Het tempo ligt in Amsterdam veel hoger’

Edwin van der Sar vindt dat Dean Solomons en Leo Thethani de tijd verdienen om zich aan te passen in Amsterdam. De jonge verdediger en aanvaller uit Zuid-Afrika maakten vorig jaar zomer de overstap van Ajax Cape Town naar Ajax. Van der Sar erkent dat een transfer naar de Amsterdamse club een grote stap kan zijn, zeker voor deze jonge spelers.

Het duo komt weinig aan spelen toe bij Jong Ajax, maar Van der Sar, die afgelopen week een bezoek bracht aan Ajax Cape Town, maakt zich vooralsnog geen zorgen. “Het blijft een uitdaging. Het niveau en het tempo ligt in Amsterdam veel hoger. Het is ook een ander soort voetbal”, zegt de algemeen directeur van Ajax in gesprek met KickOff.

Van der Sar wijst op het feit dat het tweetal te maken heeft met een compleet andere omgeving. “Bovendien raakte Leo na zijn komst geblesseerd. Het is daardoor niet makkelijk geweest om aan het team te wennen. Ik hoop dat ze zich zullen doorontwikkelen. Het is een uitdaging om het eerste te halen, je moet veel kwaliteit hebben om dat te bewerkstelligen”, aldus de oud-doelman.